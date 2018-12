A cura della Redazione

Si ferma a sette la striscia di risultati utili consecutivi per il Savoia. I bianchi di Torre Annunziata escono sconfitti 2-0 dal match contro il Fasano, recupero della 12a giornata del campionato di Serie D.

Prova incolore degli uomini di Squillante, che in pratica non si rendono mai pericolosi. Gara in archivio già nel primo tempo, con i pugliesi che passano in vantaggio al 13' con Ganci e raddoppiano al 35' con Forbes. Con questo successo, i torresi vengono appaiati in classifica proprio dal Fasano, entrambe a 24 punti (ottava posizione).

Domenica l'ultima del girone di andata: al Giraud il Savoia affronta la Gelbison.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook.