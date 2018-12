A cura della Redazione

Napoli - Spal, con la speranza per gli azzurri di accorciare sulla Juventus, augurandosi che il calendario più favorevole possa ridurre le distanze in classifica. Infatti, mentre i bianconeri saranno impegnati nel posticipo serale con la Roma, la squadra di Carlo Ancelotti ha un appuntamento menoi impegnativo al San Paolo. Tra squalificati e infortunati, gli azzurri dovranno gestire bene le rotazioni in modo da arrivare nelle condizioni migliori allo scontro diretto di San Siro in programma il 26 dicembre.

NAPOLI, SI FERMA ALLAN - La notizia della vigilia, comunicata proprio da Ancelotti in conferenza stampa, è l'assenza di Allan. Il brasiliano, infatti, ha avuto il "colpo della strega", un problema alla schiena che non gli ha permesso di allenarsi nel modo migliore e per questo non è stato convocato per questa sfida. Inoltre, il Napoli arriva alla gara con la Spal con Insigne e Koulibaly diffidati: i due sono tra i giocatori maggiormente impiegati dall’inizio della stagione, il che li rende tra i più importanti per gli equilibri della squadra. In porta dovrebbe tornare Alex Meret, che potrebbe dunque portare a due le presenze stagionali dopo l’esordio col Frosinone. In difesa, Hysaj torna sulla fascia destra, mentre a sinistra potrebbe essere riproposto Ghoulam; in mezzo, la solita coppia composta da Albiol e Koulibaly. A centrocampo, Rog è il principale indiziato per sostituire Allan accanto ad Hamsik, sugli esterni spazio a Callejon (favorito su Verdi) e Zielinski. In attacco, ballottaggio Insigne-Milik per affiancare Mertens in avanti.

DUE DUBBI IN CASA SPAL - Lazzari, infatti è reduce da una sindrome influenzale e non è al massimo della condizione, mentre Missiroli sta smaltendo una contusione rimediata nell’ultima partita giocata in casa contro il Chievo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Ancelotti.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici.