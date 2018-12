A cura della Redazione

Dopo partita Napoli Bologna. Ancelotti ai microfoni Sky: "Il Napoli ha giocato bene contro un buon Bologna. C'è stata una grande prova di carattere della mia squadra, mai doma nonostante sia stata raggiunta per ben due volte. Ci troviamo in un periodo particolare della stagione, dove tutte le squadre di alta classifica arrancano un po'. Sono certo che la squadra andrà a migliorare nel prosieguo del campionato. A metà percorso posso dire di aver trovato giocatori molto umili, bravi e attaccati ai propri colori. Ci sono alcuni che hanno grandi margini di miglioramento. Parlo di Verdi, Fabian Ruiz, Zieliski, Onuas. In definitiva posso dire che abbiamo fatto un buon girone di andata, in parte oscurato dal rendimento stellare della Juve".