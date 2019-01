A cura della Redazione

"Teniamo molto alla Coppa Italia e daremo il massimo". Così Carlo Ancelotti ha presentato il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, che si giocherà allo stadio San Paolo stasera alle 20:45.

Qui Napoli - Assenze importanti in casa Napoli: Hamsik, Mertens, Verdi e Albiol. Mancherà poii Allan da poco tornato dalla vacanze in sud America. Sarà dunque formata da Insigne - squalificato in campionato - e Milik la coppia d'attacco; a centrocampo invece spazio a Diawara, Zielinski e Fabian Ruiz, con l'unico ballottaggio tra Callejon e Ounas. In difesa, detto dell'assenza di Albiol, sarà Maksimovic a prendere il suo posto e affiancare Koulibaly, sulle fasce Hysaj e Mario Rui.

Qui Sassuolo - Anche Roberto De Zerbi, allenatore della squadra romagnola, dovrà fare i conti con diverse assenze: fuori Marlon (per un lungo periodo), Ferrari, Di Francesco e Adjapong. Dovrebbe esserci spazio dunque per Peluso e Rogerio. In attacco Matri, Djuricic e Babacar in tre per due posti a fianco di Berardi.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli - Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Zielinski, Ruiz; Milik, Insigne.

Sassuolo - Pegolo; Lirola, Magnani, Rogerio, Peluso; Bourabia, Sensi, Magnanelli; Berardi, Babacar, Djuricic.