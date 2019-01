A cura della Redazione

Prima vittoria per il Savoia con Campilongo in panchina. I bianchi espugnano il campo del Francavilla nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D. A decidere è una rete di Ausiello al 40' del secondo tempo.

Nel gelo dello stadio lucano, va in scena una gara non spettacolare, che i bianchi di Torre Annunziata hanno comunque per larghi tratti comandato senza però - ed è questo uno dei punti deboli della squadra - concretizzare le occasioni avute durante il match.

Cosa che accade invece nella ripresa con Ausiello, che va a segno approfittando di una respinta di Alvigini su tiro di Tedesco.

Nel recupero, i padroni di casa sfiorano il pari con Matias Grandis, che tutto solo davanti a Savini manda clamorosamente a lato.

Con questo successo, il Savoia sale a quota 29 in classifica, quinto alle spalle di Picerno, Cerignola, Taranto e Bitonto, e in coabitazione con Fidelis Andria a Altamura. Insomma, in piena zona play-off.

Domenica sarà derby casalingo col Pomigliano. Il Savoia non giocherà al Giraud di Torre Annunziata per il resto della stagione (l'impianto sarà riqualificato in vista delle Universiadi). La società comunicherà nei prossimi giorni il nuovo stadio che ospiterà le gare "interne" dei torresi.