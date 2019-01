A cura della Redazione

Nell'ultima partita di campionato, con i piazzamenti già definiti per la seconda fase, il 2019 inizia con una roboante vittoria corsara per l'Amatori Rugby Torre del Greco a Santa Maria Capua Vetere. Nonostante alcuni stravolgimenti, nel "quindici" di partenza e alcuni nuovo innesti (notevole la partita di Colantuono, pilone appena promosso dall'under 18 in campo per 80 minuti, così come impressionante il match di Apostolo, a referto anche con una meta), la voglia di godersi la vetta della classifica al termine del girone di qualificazione alla poule promozione porta i ragazzi a mettere in campo grinta e ardore agonistico che si traducono in sei mete (12-38 il finale). A segno Celotto tre volte, Palomba, Napolitano e Apostolo. Da rimarcare, tuttavia, le due mete subite a punteggio largamente acquisito: cali di concentrazione del genere non saranno ammessi se si vuole davvero ambire a raggiungere la promozione nella categoria superiore che, per quanto finora dimostrato dalla compagine torrese, non sembra essere solo un sogno.

La fase che deciderà quale squadra giocherà nel prossimo campionato di serie B dovrebbe prendere il via il prossimo 27 gennaio, ma non c'è ancora nessuna conferma ufficiale. Mentre ufficiali sono già i nomi delle sei squadre che parteciperanno ai play-off, oltre ai corallini. Dalla Sicilia ci saranno il Ragusa Rugby e l'Amatori Catania 1963, dalla Puglia, alle Tigri Bari, si è aggiunto il Salento XV Trepuzzi che, vincendo domenica contro l'altra squadra salentina, rende inutile il recupero della partita tra CUS Cosenza e Amatori Minopoli.

Per quanto riguarda il calendario, bisogna attendere la conclusione del girone pugliese/calabrese, ma se verrà rispettato lo schema utilizzato negli anni scorsi, i torresi, primi classificati, giocheranno in casa con la seconda del girone pugliese, cioè il Trepuzzi, squadra ostica e dalla consolidata esperienza in serie B. Con molta probabilità il calendario della Poule Promozione sarà pubblicato tra una decina di giorni, dopo che si sarà ufficialmente concluso il girone calabro-pugliese, ma, se verrà mantenuto lo schema adottato negli anni scorsi, la prima giornata dovrebbe prevedere Ragusa-Catania, Torre del Greco-Trepuzzi e Bari-San Giorgio.

