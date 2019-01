A cura della Redazione

Una intera famiglia di Torre Annunziata alle prese con le arti... marziali. E' la storia dei Cirillo, papà Luca, mamma Daniela Nasti e le figlie della coppia, Simona (13 anni) e Paola (10 anni). Lui è maestro di Taekwondo, fondatore del Team che porta il suo nome e in cui si allevano i futuri campioni, lei cintura nera 2° dan e ufficiale di gara; le ragazze hanno raggiunto anche loro il traguardo della cintura nera 1° dan nella stessa disciplina.

Un "quadretto familiare", potremmo ribattezzarli i "Fantastici 4" come un noto fumetto della Marvel, che ha destato l'attenzione anche de La Gazzetta dello Sport. La giornalista Chiara Soldi ha realizzato una bella intervista in cui il maestro Luca si racconta tra vita privata e la passione per questo sport che ha unito tutta la sua famiglia, ed è, prima di ogni cosa, rispetto e disciplina.

In uno dei passaggi dell'intervista, Luca sogna che le figlie possano un giorno partecipare alle Olimpiadi. «Vorrei che portassero sempre avanti la passione del padre, magari insegnando visto che già ora mi danno una mano con i più piccoli - ha spiegato -. Ovvio che se devo sognare, lo faccio in grande e vorrei vederle un giorno vestire la maglia azzurra, entrare in un Gruppo Sportivo e, perché no, partecipare ad una Olimpiade. Sarebbe una gratificazione enorme, non solo per me ma anche per loro stesse. Ma il futuro è imprevedibile, poi c’è la scuola e gli obiettivi possono cambiare, in ogni caso ne sarò orgoglioso comunque».

