A cura della Redazione

Bellissima gara al San Paolo tra Napoli e Lazio. I partenopei vincono con le reti di Callejon e Milik nel primo tempo. Sul 2-0 accorcia le distanze Immobile nella ripresa. Lazio che finisce in dieci per il doppio giallo rimediato da Acerbi.

Match avvincente, ritmi alti, con tante le occasioni da gol per entrambe le squadre. Quelle più clamorose sono però per il Napoli, che colpisce tre pali (due con Milik e uno con Fabian Ruiz). Callejon sblocca al 34', segnando la sua prima rete in stagione. Milik realizza tre minuti più tardi il 2-0 con un superbo calcio di punizione.

Nel secondo tempo, Immobile segna al 65'. Poi l'espulsione di Acerbi. Minuti finali che vedono ancora il Napoli provare a chiudere definitivamente il match, senza però riuscirci, nonostante qualche altra buona chance. Da evidenziare la prestazione di Meret, autore di almeno due interventi ottimi su Milinkovic Savic e Immobile. Sul versante opposto, Strakosha è stato decisivo in più circostanze.

Alla fine la partita si chiude sul 2-1. Un successo che avvicina il Napoli alla Juve, momentaneamente a +6, in attesa di giocare contro il Chievo.

foto Gemito - Gallo