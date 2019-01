A cura della Redazione

Entra nel vivo il campionato under 18 con il Centro Basket Torre Annunziata in piena lotta per conquistare uno dei quattro posti che daranno vita alla fase “gold”. Dopo la sconfitta senza attenuanti con la Fortitudo Sorrento, Nello Saldamarco e compagni si sono prontamente riscattati andando a vincere in quel di San Giorgio, seconda in classifica, rimettendosi di fatto in carreggiata. Domani impegno proibitivo contro la capolista Santa Maria La Carità, che guarda tutti dall’alto verso il basso con una sola sconfitta subita. «Sarà una gara molto dura -afferma il capitano Antonio Cirillo - abbiamo un po’ di ragazzi infortunati ma proveremo a mettercela tutta, una vittoria per noi vorrebbe dire tantissimo, ma ripeto loro sono molto forti e dovremmo sbagliare il meno possibile».

Vince e convince l’under 16 contro Boscoreale, inizio equilibrato con i biancoblu che provavano a restare in scia dei “verdoni”. Dal secondo quarto in poi uno scatenato Antonio Balzano ( 20 punti) e le bombe di Vittorio Di Paola aprono la strada verso una facile vittoria che permette agli oplontini di restare al secondo posto in classifica.

Pessima prestazione per l’under 14 che di fatto si arrende già nel riscaldamento allo Sporting Torre del Greco. Partita mai cominciata per Giuseppe Pinto e compagni, che impauriti ed inermi cedono il fianco senza nemmeno sudare ai corallini che ringraziano. Emozioni per il Centro Avviamento Minibasket di coach Gianluca che giorno dopo giorno mostra enormi progressi nelle varie gare organizzate dallo staff tecnico del CBTA. Domani i lupacchiotti biancoverdi andranno a far visita al Boscoreale dopo essere stati in quel di Boscotrecase la settimana scorsa.

Ottima prova di Alessio Izzo in serie C Gold in quel di Sarno. L’atleta oplontino da una mano importante per la vittoria degli irpini siglando il pareggio ed il vantaggio con due tiri da tre punti. Giovedì sera sfida under 18 eccellenza in quel di Salerno con la presenza del tifo CBTA. Infine arriva il consueto invito alla ventesima edizione del torneo di Pesaro che si svolgerà a Pasqua durante le festività pasquali con il Centro Basket che come sempre rispondere presente e proverà stavolta a portare a casa il Trofeo tanto ambito.

