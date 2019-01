A cura della Redazione

Squalifica di un turno per Fabian Ruiz, nessuna invece per Ancelotti. E' la deliberazione del giudice sportivo per la gara di campionato tra Milan e Napoli. Il centrocampista spagnolo salterà dunque il match contro la Sampdoria (sabato 2 febbraio ore 18, stadio San Paolo) nonostante la seconda ammonizione sia stata inventata dall'arbitro Doveri. L'allenatore invece se la cava con una ammonizione «per avere contestato una decisione arbitrale».

Multa al Milan di 15mila euro per avere i propri tifosi intonato cori, durante tutta la gara, di discriminazione territoriale contro i napoletani.

