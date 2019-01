A cura della Redazione

Si giocherà ancora allo stadio "Vallefuoco" di Mugnano la prossima gara "casalinga" del Savoia. In trasferta forzata per l'indisponibilità del Giraud di Torre Annunziata, i bianchi saranno impegnati nella 22esima giornata del campionato di Serie D contro il Bitonto, che domani - mercoledì 30 gennaio - recupererà la sfida con il Taranto rinviata il 6 gennaio scorso. Un eventuale successo porterebbe i neroverdi a scavalcare i torresi in classifica.

Il match è in programnma domenica 3 febbraio alle 14.30.

La scelta dell'impianto tuttavia non è ancora ufficiale ma pare essere al momento l'unica soluzione disponibile per le partite interne del club oplontino.

