A cura della Redazione

Il Savoia affronta la capolista del girone H nella 23esima giornata del campionato di Serie D. Trasferta in terra pugliese, a Taranto, per i bianchi di Torre Annunziata. Si preannuncia una folta rappresentanza della tifoseria oplontina allo stadio Iacovone, dove è in programma il match domenica 10 febbraio alle 14.30.

I biglietti per i supporters torresi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente on line, sul sito www.vivaticket.it, in prevendita e fino alle ore 19 di sabato 9 febbraio (settore Curva Sud). Il costo è di 7 euro (incluso il diritto di prevendita).

I botteghini dello stadio resteranno chiusi nella giornata di domenica per i tifosi provenienti da Torre Annunziata.

