A cura della Redazione

Campionato finito. Lo era già prima ma stasera c'è n'è stata la conferma. La Juve batte il Napoli al San Paolo 2-1, una gara ricca di emozioni ed episodi.

Al 28' bianconeri in vantaggio con una punizione di Pjanic. Meret aveva atterrato in precedenza Ronaldo (tocco dubbio se non addirittura inesistente) fuori area lanciato a rete da uno sprovveduto retropassaggio di Malcuit.

Portiere espulso e Napoli in 10 e sotto di un gol. Gli azzurri però reagiscono con Zielinski che però c'entra il palo. Al 39' raddoppia Can lasciato solo in area da Hysaj.

La reazione del Napoli c'è nel secondo tempo. Al 47' Pjanic viene espulso per doppio giallo. Si gioca 10 contro 10. Callejon accorcia al 61'. Insigne ha sul piede il gol del pari: rigore concesso dopo la consultazione del VAR per fallo di mano in area di Alex Sandro. Il tiro dal dischetto finisce sul palo. E' il 20esimo legno stagionale, il record si rimpingua!

È l'ultimo sussulto di una gara emozionante che mette la parola fine al campionato. Juve a +16.

(foto Salvatore Gallo - Agostino Gemito)