‘5 maggio 1990…io C’ero’. E questo lo slogan della serata evento che si terrà il prossimo 5 maggio presso il complesso Rena Nera Beach in Viale Marconi a Torre Annunziata alle ore 19.00, per ricordare 29 anni dopo la storica promozione in serie C2 del Savoia targato Farinelli.

Con ancora negli occhi le immagini della vittoria sul Praia a Mare per 4 a 1 allo stadio ‘San Ciro’ di Portici, saranno ripercorsi, alla presenza di tutti i giocatori, dello staff tecnico e dirigenziale, la cavalcata della squadra allenata da mister Schettino.

L’evento è organizzato da Mimmo De Vito amministratore della pagina facebook CASA SAVOIA.