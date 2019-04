A cura della Redazione

Dopo il ko casalingo (per 3-1) della scorsa settimana subito ad opera del S. Elia, squadra di Frosinone, la CMO Fiamma Torrese ha riposato nella 24esima giornata del campionato di Serie B1.

Mancano due partite al termine della regular season, con la formazione di Torre Annunziata seconda in classifica (39 punti) e ormai ad un passo dal conquistare l'accesso ai playoff promozione.

La prossima sfida, la penultima, è in programma sabato 27 aprile ad Arzano, contro la Luvo Barattoli. Match di fondamentale importanza in quanto l'avversario ambisce anch'esso alla qualificazione ai play-off. La Fiamma, allenata da coach Adelaide Salerno, chiuderà in casa il campionato il prossimo 4 maggio, contro la Ferraro Lamezia.

Poi, si spera, le sfide playoff che avranno inizio nel weekend dell'11 e 12 maggio.