A cura della Redazione

Dubbio tridente per Ancelotti, nel ritorno di quarti di Europa League: servono gol per ribaltare il risultato dopo il 2-0 a favore dell'Arsenal nel match d'andata

Possibilità tridente - "Servono coraggio, intelligenza e cuore": queste le parole con cui Ancelotti ha caricato la squadra alla vigilia del match dei quarti di Europa League contro l'Arsenal. Si riparte dal 2-0 dell'andata a favore dei Gunners, dentro la coppia forma da Insigne (che raggiungerà la partita n.300 con la maglia del Napoli) e Milik, ma c'è anche il dubbio tridente: "E' una possibilità", ha ammesso in conferenza Ancelotti. Mertens è pronto, ma per ora sembra che l'attaccante belga sia solo una carta da spendere in corso d'opera.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz; Insigne, Milik. All.: Ancelotti

Tante conferme per Emery - Nelle ultime 12 trasferte ha collezionato ben sette sconfitte e due pareggi, l'Arsenal: nell'ultima in campionato contro il Watford ha vinto soffrendo fino all'ultimo pur con un uomo in più, servirà un atteggiamento diverso per la serata del San Paolo. Pochi cambi rispetto al match dell'andata: l'orientamento di Unai Emery è quello di scendere quasi con la stessa formazione dell'Emirates Stadium. Difesa a tre con Sokratis, Koscielny e Monreal, centrocampo a 4, nel reparto offensivo Ozil di supporto alla coppia Aubameyang-Lacazette. L'unica novità dovrebbe essere lo svizzero Xhaka al posto di Torreira, non al meglio della condizione.

Arsenal (3-4-1-2): Cech, Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All.: Emery

Arbitraggio affidato al rumeno Ovidiu Hategan supportato dai connazionali Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe (assistenti), Radu Petrescu e Sebastian Coltescu (assistenti addizionali) e Radu Ghinguleac (quarto uomo).

(Sky Sport)