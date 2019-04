A cura della Redazione

Napoli in Champions anche il prossimo anno. La qualificazione matematica arriva grazie alla sconfitta del Milan col Torino (2-0), rendendo così irraggiungibili gli azzurri, di sicuro tra le prime quattro formazioni in campionato.

"Il Napoli è in Champions League per il quarto anno di seguito e con 4 giornate di anticipo sulla fine del campionato. Siamo l’unica squadra italiana in Europa da 10 anni di fila", ha twittato il club di De Laurentiis.