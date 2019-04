A cura della Redazione

La CMO Fiamma Torrese perde il derby contro Arzano e mette a rischio la qualificazione ai playoff promozione di Serie B1 (girone D).

Le oplontine escono sconfitte dal mat h di sabato scorso per 3-1 e sono ora al terzo posto in classifica, l'ultimo utile per disputare gli spareggi, a +1 sulla quarta, il Cerignola.

Sabato 4 maggio ultima gara della regular season. La Fiamma affronta in casa, al PalaPittoni di Torre Annunziata (ore 18), la Ferraro Lamezia. Servirà fare bottino pieno per evitare brutte sorprese