A cura della Redazione



Internazionali d'Italia di Tae Kwon di a Busto Arsizio, sabato 11 e domenica 12 maggio. Sei gli atleti della New Health Club di Torre Annunziata che si sono confrontati con i loro avversari provenienti da tutta Europa. Tutti e sei hanno conquistato il podio.

Medaglie d'oro combattimento: Giovanni D'Avino, Giuseppe Riccone, Angelo Giacobelli. Medaglia d'argento combattimento: Davide Iacomino. Medaglia di bronzo combattimento: Rocco Raia, Francesco Riccone. Società terza classificata: New Health Club di Torre Annunziata.

Un altro grande risultato conseguito dalla squadra di Tae Kwon Do della società di Torre Annunziata, presieduta dal Maestro Franco Del Prete e guidata dal Gran Maestro 8°Dan Franco Cirillo, che si aggiunge ai già numerosi successi ottenuti in 41 anni di attività e che va ad arricchire il prestigioso palmares della New Health Club.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook