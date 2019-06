A cura della Redazione

‘5 maggio 1990…io C’ero’. La serata evento per ricordare lo storico approdo in Serie C2 del Savoia sotto la presidenza Farinelli, si terrà il prossimo 11 giugno presso il complesso Rena Nera Beach in Viale Marconi a Torre Annunziata alle ore 20.

L’evento è organizzato da Mimmo De Vito, amministratore della pagina facebook "Casa Savoia".