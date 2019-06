A cura della Redazione

Sasà Campilongo non sarà l'allenatore del Savoia nella stagione 2019-2020. Il club di Torre Annunziata ha diramato una nota con la quale si dice che "non è stato raggiunto l'accordo per la conduzione tecnica della prima squadra". Lascia anche il suo vice, Antonio Vanacore.

"La Società ringrazia i due tecnici per l'ottimo lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune personali e professionali - prosegue il comunicato -. Nei prossimi giorni verrà reso noto il nome del nuovo responsabile tecnico, un allenatore di primissima fascia in grado di rappresentare al meglio un progetto ambizioso ed una piazza importante come quella di Torre Annunziata".