A cura della Redazione

Primo successo stagionale del Napoli che sul campo di Carciato in Val di Sole, batte il Feralpi Salò per 5-0.

Nel primo tempo va in rete con un colpo di testa Manolas al suo debutto con la maglia azzurra. Nella ripresa arrivano la doppietta di Verdi e i gol Tonelli e Tutino.

A differenza della prima uscita stagionale con il Benevento, finita 2-1 per i sanniti in cui avevano giocato moltissimi giovani della Primavera, in questo caso Ancelotti schiera anche i calciatori arrivati nel ritiro negli ultimi giorni, mandando in campo, fra gli altri, Insigne, Mertens, Hysaj e Zielinski, oltre a Manolas