A cura della Redazione

Il corteggiamento del direttore sportivo Marco Mignano ha dato i suoi frutti ed il portiere Salvatore Prudente, classe 2001, è un nuovo calciatore del roster oplontino.

Il giovane estremo difensore è reduce dall’esperienza con la maglia del Crema, con cui ha collezionato 4 presenze nel campionato di Serie D per un totale di 300 minuti tra i pali. Nel passato di Prudente ci sono anche Salernitana e Rieti, qui a Torre Annunziata quindi ritroverà tre sue vecchie conoscenze. Di tutto questo, e di molto altro, ha parlato lo stesso calciatore a pochi minuti dalla firma sul contratto che lo legherà alla Società della presidenza Annunziata-Mazzamauro: «Ho scelto il Savoia perché è una Società importante, di grossa visibilità. Venire qui, personalmente, significa aver fatto un salto di qualità. Ci tengo a fare bene, a spaccare tutto, ad impegnarmi nel portare in alto il Savoia. Conosco mister Carmine Parlato: è indescrivibile! Grande uomo, bella persona, calcisticamente non gli si può dire niente e, poi, mi conosce già. Quando mi è arrivata la sua chiamata non ho esitato a dire di “sì”. Dionisi ha personalità, è un grande uomo sia in campo che fuori. Lo stesso dicasi per Luciani. Sono uomini spogliatoio che servono, fanno capire tante cose ai più giovani ed i loro consigli aiutano a crescere. Mi ha reso felice sapere che c’erano anche loro, mi hanno letteralmente cresciuto. Che tipo di portiere sono? Preferisco, per caratteristiche, stare tra i pali ma non disdegno nemmeno le uscite ed il gioco con i piedi. Bisogna, comunque, sempre migliorarsi sotto ogni aspetto».