A cura della Redazione

Festa di fine stagione 2018-2019 al RenaNera Beach per la sezione arbitri "Francesco Santucci".

Nelle scorse settimane, l'appuntamento nel rinomato stabilimento balneare di via Marconi. Ospiti della serata il vice presidente dell'AIA Narciso Pisacreta, il Responsabile della FIGC Campania, Zigarelli, ed il componente Can D Giancarlo Rubino i quali si sono soffermati, nel corso dei loro interventi a margine della consegna dei premi associativi, sulla crescita di tutto il movimento arbitrale, con la sezione oplontina sempre più in vista anche grazie all'approdo nella First Class FIFA del nostro Marco Guida.

Una serata all'insegna del divertimento e dell'associazionismo, per salutare degnamente la stagione che è stata - con le promozioni dal CRA alla CAI degli associati Antonio Savino e Mirko Criscuolo, e dalla CAI alla CAN D dell'associato Giuseppe Manzo - e con ambizione la stagione che verrà.

Intanto, la sezione torrese si appresta a celebrare i suoi 91 anni di attività.