A cura della Redazione

E' durato poco più di un tempo il Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo una prima frazione di gioco abbastanza equilibrata – clamorosa l'occasione fallita da Fabian Ruiz allo scadere del primo tempo, così come quella capitata sui piedi di Griezmann poco prima – gli azzurri crollano sotto i colpi di Suarez e compagni.

E’ proprio l’uruguaiano a sbloccare il match al 48', ma l'inizio dell'azione è dettato da una posizione irregolare di Griezmann. Gli azzurri non hanno nemmeno il tempo di recriminare, che lo stesso Griezmann raddoppia al 56' servito da Jordi Alba.

Il Napoli non riesce a reagire e due minuti più tardi arriva la terza rete del Barcellona grazie a una prodezza da fuori area di Suarez.

Gli azzurri escono definitivamente dal match al 63', quando Dembélé con un diagonale preciso sigla il poker catalano. Ancelotti cambia diversi interpreti ma la storia non cambia.

Un brutto ko quello subito dal Napoli nel match Michigan Stadium: passo indietro per gli azzurri che non riescono così a ribaltare il ko per 2-1 dell'andata