A cura della Redazione

Il 7 sulle spalle, la voglia di spaccare il mondo dentro di sé e i primi momenti al Giraud impressi nella mente. Se Giovanni Romano dovesse scrivere l’incipit della sua storia con la maglia del Savoia, probabilmente, inizierebbe così. L’U.S. Savoia 1908, sempre vigile e attiva sul mercato con il ds Mignano, rende nota l’acquisizione delle prestazioni sportive di Giovanni Romano, attaccante esterno classe 1996. Nel curriculum del 23enne vanno segnalate le esperienze con le maglie di Aversa Normanna, Albanova e Casalnuovo. Nel mezzo un brutto infortunio alla caviglia che, invece di minarne la carriera, ha rafforzato il carattere dell’attaccante. D’altronde quando a 17 anni calchi già i prati di Serie C, è inevitabile che la tua grande occasione arrivi. L’occasione di Romano porta i colori del Savoia: mister Carmine Parlato ha testato le abilità del giocatore nel corso del ritiro pre-campionato ed oggi è arrivata la tanto attesa firma sul contratto.

L’attaccante, dotato tecnicamente e dall’estrema facilità di dribblare nello stretto, favorito dal baricentro basso, ha parlato così ai canali ufficiali del club oplontino: «Sono molto onorato, dopo il periodo di prova, di aver trovato l’accordo con la Società. Sensazioni? Più che positive, sia all’interno dello spogliatoio che nei confronti di staff e dirigenza. Ruolo? Sono a completa disposizione del tecnico: per me conta dare il massimo ed aiutare i miei compagni. Primo abbraccio del Giraud? Sono davvero contento che i tifosi abbiano già capito che tengo molto a fare bene e che mi abbiano accolto con un caloroso benvenuto. Questa è una piazza importante, molto ambita e far conoscere il mio nome sarebbe davvero un onore!».

(comunicato US Savoia 1908)