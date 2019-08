A cura della Redazione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2019/2020, il direttore generale Giovanni Rais fece riferimento a settore giovanile e scuole calcio: in particolar modo, al progetto che l’U.S. Savoia 1908 stava strutturando.

Idee che, ora, sono diventate realtà: i calciatori in erba di Torre Annunziata potranno inseguire il sogno di diventare i Poziello, Gatto e Diakite del domani, iscrivendosi alla Real Brunita. Al Campo Vesuvio si svolgeranno sia gli allenamenti, ogni lunedì, mercoledì e venerdì (ore 18:00/19:30), che le partite delle categorie che vanno dall’annata 2006 a quella 2013.

I giovani calciatori prenderanno parte ai campionati FIGC, allenati da mister Francesco Iorio, Dino Gaglione, Amelio Caruso e dal preparatore dei portieri Eugenio Albino. Raffaella Basile, presidente della Real Brunita, è apparsa subito entusiasta all’alba di questo nuovo avvincente viaggio sportivo. «Sono contenta ed orgogliosa di questa opportunità, di questa partnership con l’U.S. Savoia 1908. Tale unione permetterà a Torre Annunziata di avere una scuola calcio con il nome della Società. Sono sicura che, insieme a staff e collaboratori, faremo grandi cose!».

I ragazzi, che indosseranno colori sociali ed abbigliamento tecnico dell’U.S. Savoia 1908 saranno monitorati quotidianamente dal direttore del settore giovanile del club oplontino, Fabio Visone. Il dg Rais, dal canto suo, si è detto pienamente soddisfatto della nuova partnership: «Sono contento di aver chiuso questa importante collaborazione con delle persone serie quali sono Raffaella Basile ed il suo staff. Oggi si concretizza il sogno di avere finalmente la nostra scuola calcio. Saremo all’interno della Real Brunita con un direttore tecnico e io, personalmente, seguirò lo sviluppo delle attività così come faccio quotidianamente con il Savoia. Ora sono curioso di conoscere i futuri campioncini che vestiranno i nostri colori e parteciperanno a tutte quelle iniziative che stiamo programmando con la Presidente. Non nego che mi piacerebbe, come succedeva una volta, che prima di una gara ufficiale lo stadio Giraud ospiti delle partitelle della scuola calcio così da far vivere ai piccoli la suggestione di giocare con un pubblico come il nostro. Quindi mi rivolgo ai bambini e ai genitori di Torre: affettatevi ad iscrivervi perché ci saranno tante novità e noi tutti non vediamo l’ora di iniziare a dare vita a questo progetto. Vi aspettiamo numerosi».