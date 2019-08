A cura della Redazione

Profumo di Fiamma Torrese sul podio del Campionato Nazionale U21 di beach volley a Caorle.

Riesce nell’impresa coach Adelaide Salerno, che con la coppia Marianna De Siano e la torinese Elisa Tonello conquista un magnifico bronzo ai campionati Italiani under 21 di beach volley.

Le due atlete sono entrate a pieno titolo nel cartellone a 24 squadre di questo finale di campionato, in particolare Marianna ha partecipato a quattro tappe del campionato salendo per due volte sul podio. L’atleta campana, con questo meritato riconoscimento, porta lustro alla città di Torre Annunziata, alla sua città di origine Lacco Ameno sull’isola di Ischia e di riflesso a tutta la Campania del volley.

Il cammino in questa finale non parte nel migliore dei modi, conquistano la prima partita ma cedono nella seconda passando nel tabellone B e rendendo l’impresa ancora più ardua. Dopo nove gare in 48 ore, le due atlete concludono conquistando il terzo posto e cedendo in semifinale proprio alla coppia che si è laureata Campione d’Italia, They-Scampoli.

Entusiasmo alle stelle anche per coach Adele Salerno, artefice e programmatrice di questo campionato, che ha accompagnato Marianna De Siano in questo percorso e che abbiamo sentito al termine delle gare: “Sono felicissima per il risultato, anche questo inaspettato ma strameritato. Ci tenevo molto a fare una bella figura in questa finale e le ragazze hanno lavorato molto per questo evento, adesso un poco di riposo e si riparte con la Fiamma nel cuore”.