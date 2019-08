A cura della Redazione

Torre Annunziata e i bomber. Serata da incorniciare per due calciatori oplontini protagonisti della prima giornata del campionato di Serie A.

Ciro Immobile contribuisce con una doppietta al successo della Lazio, che batte 3-0 in trasferta la Sampdoria. L'attaccante celebra anche il suo record personale di marcature, arrivando a 101 gol.

Gioia per Alfredo Donnarumma. Per il capocannoniere dello scorso campionato di Serie B, debutto in A con gol (su rigore), risultato decisivo per la vittoria del Brescia a Cagliari. Un'altra rete gli era stata annullata per fuorigioco dopo l'intervento del VAR.