Il Napoli nel girone E di Champions' League con Liverpool, Genk e Salisburgo.

È l'esito del sorteggio svoltosi a Monaco che ha definito i raggruppamenti delle squadre che prenderanno parte alla edizione 2019-2020 della competizione europea.

Gli azzurri esordiranno in casa al San Paolo martedì 17 settembre alle ore 21 contro i campioni d'Europa in carica, i Reds allenati da Klopp.

Sfida in trasferta mercoledì 2 ottobre, ore 18.55, contro il Genk, squadra belga in cui ha militato Koulibaly. Chiusura del girone di andata a Salisburgo, in Austria, mercoledì 23 ottobre alle ore 21.

Martedì 5 novembre ore 21 i partenopei riceveranno il Salisburgo. Mercoledì 27 novembre, ore 21, match ad Anfield con il Liverpool. Infine, martedì 10 dicembre, ore 18.55, chiusura del girone di ritorno in casa contro i belgi.