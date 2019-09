A cura della Redazione

Pari tra San Tommaso e Savoia nella prima gara del campionato di Serie D.

Al Partenio di Avellino finisce 1-1. Padroni di casa in vantaggio al 28' con Bracinki.

I bianchi si Torre Annunziata trovano il pareggio nella ripresa con Cerone, che al 9' sigla su punizione.

Nel finale Diakite potrebbe regalare i 3 punti agli ospiti ma non centra la porta a tu per tu col portiere.

Domenica 8 settembre, esordio al Giraud per la squadra del tecnico Parlato: avversario il Castrovillari.

LE DICHIARAZIONI POST GARA

Mister Parlato: «Credo che se non avessimo fatto gol su punizione, probabilmente avremmo perso. C’è qualcosa da correggere dei primi 45 minuti, i meriti vanno dati agli avversari che hanno fatto grande intensità. Nel secondo tempo ho provato una soluzione diversa, in cui i ragazzi hanno avuto più spazio ed abbiamo creato tantissime occasioni. Dico ai miei ragazzi che il gol arriverà».

Mirko Giacobbe: «Siamo partiti in sordina, nel secondo tempo siamo passati al 4-3-3 ed abbiamo fatto meglio. Nel secondo tempo, a parte il salvataggio di Dionisi, credo che il San Tommaso non abbia mai messo piede nella nostra metà campo: c’è stata una sola squadra in campo, tra traverse e salvataggi del portiere. Obiettivo stagionale? Quando giochi a Torre Annunziata devi farlo sempre per vincere: abbiamo grandi ambizioni e lavoriamo giorno per giorno. Il tecnico è un vincente e vogliamo avere anche noi questa mentalità».