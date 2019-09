Centro Basket Torre Annunziata, riprendono le attività dopo la pausa estiva

A cura della Redazione

Dopo la pausa estiva ritorna in campo il Centro Basket Torre Annunziata che si appresta a vivere la sua ventisettesima stagione sportiva . Lo Street Basket Village, disputatosi in Villa Comunale, aveva sancito di fatto il termine dell’anno cestistico con l’arrivederci a settembre ed ecco che i motori iniziano a scaldarsi al CBTA. Diversi i cambiamenti in casa biancoverde con il deus ex machina Luca La Rocca che ci aggiorna sulle novità : “ Dopo ben ventisei anni , questa stagione non potremmo più allenarci nelle palestre della scuola media Pascoli a causa dell’inagibilità delle stesse. Pensavamo, in verità, che durante i mesi estivi si sarebbero svolti i lavori per la messa in sicurezza della struttura ed invece nulla si è mosso. Quindi per il minibasket ci appoggeremo alla scuola elementare G. Siani, di fianco alla Pascoli, con inizio delle lezioni a metà settembre, mentre la grossa novità è che abbiamo instaurato una stretta collaborazione con la Pallacanestro Boscoreale. Mimmo Castaldi e Margherita Lettieri, da una vita punti di riferimento del basket campano nel palazzetto dello sport di via panoramica, si sono dimostrati molto disponibili nel tendere una mano al CBTA per provare, unendo le forze, a creare un polo torrese-boschese. Si formeranno compagini dall’under 13 all’under 18 con l’augurio di ben figurare nei vari campionati regionali. Inutile dire che la voglia di cominciare ad allenarsi è tanta ed i ragazzi non vedono l’ora di ritornare a sudare in campo”. Come sempre sarà disponibile il servizio bus per gli atleti del Centro Basket così come ci saranno nel corso della stagione i vari tornei regionali e nazionali. La dirigenza del CBTA augura a tutto il mondo della palla a spicchi un anno ricco di soddisfazioni.