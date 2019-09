A cura della Redazione

Grande Ferrari, grande Leclerc. Al Gran Premio di Monza la toss ha avuto la meglio sulle due Mercedes di Bottas ed Hamilton, rispettivamente secondo e terzo.

Bellissima gara con il giovane Leclerc sempre in testa dal primo all'utimo dei 53 giri. Peccato per Vettel che non è stato altrettanto bravo ed ha pregiudicato la sua gara con un'uscita di pista e con 10 secondi di penalizzazione da scontare ai box per essere rientrato in pista danneggiado la sua vettura e mettendo a rischio l'incolumità degli altri piloti. Solo 14esima la sua posizione all'arrivo.

È la seconda gara di fila che Leclerc si aggiudica il primo posto.