A cura della Redazione

241 presenze in Serie C e 8 in B, con 48 gol nel calcio professionistico. Basterebbe fermarsi qui per comprendere la portata del talento e della carriera di Luca Orlando, nuovo bomber dell’U.S. Savoia.

«Ho scelto il Savoia per la voglia che mi hanno dimostrato il Presidente ed il Direttore Sportivo di volermi qui - afferma il calciatore -.. C’erano già stati contatti a giugno, poi la situazione non si era sviluppata. Nel momento in cui ci siamo risentiti è scattato subito il giusto feeling e mi hanno contagiato con la voglia di fare un grande campionato. Mister Parlato? È un allenatore importante, ma non l’ho mai conosciuto personalmente. Conosco sia Gatto che Romano, miei compagni di squadra ai tempi dell’Aversa. 4-3-1-2? È un modulo congeniale alle mie caratteristiche: nella mia carriera, mi sono sempre esaltato in un attacco a due. Avrò modo di conoscere i miei nuovi compagni ed integrarmi in squadra. Questo sarà il mio primo campionato in Serie D, dopo 10 anni di professionismo: sono contento di disputarlo in una piazza che non c’entra nulla con questa categoria. Obiettivo? Passare quanto meno tempo possibile nei dilettanti e ritornare tra i professionisti, con la maglia del Savoia addosso. Vincere non è mai facile, ma ce la giocheremo su ogni campo. Tre aggettivi per descrivermi? Determinato, umile e cinico».