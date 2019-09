A cura della Redazione

Lunedì 16 Settembre, ore 17,00, è in programma l’Open Day dedicato a tutti i giovani calciatori nati tra il 2005 ed il 2013.

Lo Stadio Giraud aprirà le porte al futuro, il manto erboso ospiterà i sogni di chi desidera ripercorrere le orme della squadra allenata da mister Parlato.

Il direttore generale Giovanni Rais ne ha parlato in termini entusiastici: «È arrivato il momento di divertirci e giocare nel Savoia. Questo credo sia il sogno che ogni bambino di Torre Annunziata culla da quando è in fasce. E ancor di più il sogno di ogni genitore o tifoso del Savoia è quello di vedere il proprio figlio giocare con il biancoscudo sul petto. Quindi lunedì è arrivato il momento. Vi aspettiamo per iniziare insieme questo percorso formativo che, con la Real Brunita, partner del progetto, ci porterà lontano».