A cura della Redazione

Prima doppietta in Serie A per Alfredo Donnarumma. L'attaccante di Torre Annunziata del Brescia, classe '90, è stato autore di due reti nella sfida tra le rondinelle e il Bologna. Di pregevole fattura la seconda realizzazione del momentaneo 2-0: splendido tiro a giro che non lascia scampo al portiere felsineo.

Purtroppo per lui, le due reti non sono bastate al Brescia per vincere. Il Bologna infatti si è imposto 4-3, agevolato anche dall'espulsione ad inizio secondo tempo di Dessena (il Brescia conduce a 3-1).

Donnarumma è attualmente primo nella classifica marcatori di Serie A con 3 gol.

Segna anche Ciro Immobile, centravanti torrese della Lazio, nella sfida con la Spal: su rigore il momentaneo vantaggio. I capitolini hanno poi perso la gara per 2-1.