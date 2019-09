A cura della Redazione

Prima sconfitta in campionato per il Savoia, maturata nella quinta giornata. I bianchi di Torre Annunziata perdono 2-1 sul campo della Cittanovese, terminando il match in nove uomini.

Nel finale del primo tempo, primo rosso per Guastamacchia. Nonostante l'inferiorità, a sbloccare la partita sono però gli oplontini ad inizio ripresa: gol su punizione del solito Cerone.

Poi il pareggio al 75' di Garcia. Savoia in nove per l'espulsione di Oyewale. All'81 il vantaggio dei padroni di casa con Tripicchio.

Finisce così, tra recriminazioni e proteste dei torresi (qualche episodio dubbio c'è stato nell'area dei padroni di casa) per la conduzione di gara dell'arbitro.

Nel prossimo turno, il Savoia sfiderà al Giraud di Torre Annunziata il Roccella.