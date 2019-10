A cura della Redazione

Mercoledì 9 ottobre, ore 20,00, il Savoia scenderà in campo contro la Fidelis Andria per il match di Coppa Italia.

Dopo la vittoria con il Rocella, sofferta ma importantissima per il morale della suadra, il Savoia si appresta a disputare un turno infrasettimanale prima di affrontare la difficilissima trasferta di Licata, terzo posto in classifica con tre punti in più dei bianchi.