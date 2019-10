A cura della Redazione

Ultima settimana prima dell'inizio dei campionati Under 16 ed under 18 di basket.

Si scaldano i motori in vista del debutto in quel di Nocera per i 2004-05 del CBTA contro la forte Folgore. Tanti i volti nuovi e tanta la voglia di ben figurare in un girone che si preannuncia ricco di insidie.

Debutto casalingo al Palazzetto dello Sport di Boscoreale per la formazione Under 18 contro Saviano. Numerose le assenze negli allenamenti dovute ad infortuni ma la volontà di sopperire a questi disagi è tanta per la compagine capitanata da Antonio Balzano. Ieri partita contro Avellino per il folto gruppo 2009-10 e primi segnali di crescita da parte dei giovanissimi del duo Castaldi-Coppola.

Per lo stesso gruppo ci sarà una manifestazione importante a fine mese per confrontarsi con il meglio del basket campano.

Periodo intenso nell'impianto di via Panoramica con l'arrivo di numerosi bambini (Info 3355429721) pronti a lanciarsi sul parquet e provare a far canestro con tanto entusiasmo.