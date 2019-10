A cura della Redazione

Conferenza stampa di mister Parlato del Savoia prima della gara casalinga con il Messina.

“Come ho detto ai ragazzi - ha iniziato -, il martedì bisogna sempre ritornare in campo con più consapevolezza, proiettandoci verso la partita successiva. Il risultato di domenica aiuta, c’è entusiasmo ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. A prescindere dal vestito tattico, la crescita della squadra a livello globale e l’essere più compatti in entrambe le fasi di gioco ci ha aiutati a vincere le ultime due partite. Come affrontare il Messina? Come ho sempre detto, mi interessa che i miei ragazzi siano concentrati per 100 minuti: poi ci sono le difficoltà della gara e la mia squadra sta facendo in modo, domenica dopo domenica, di risolverle nel più breve tempo possibile. Il Messina è un’ottima squadra e la rispettiamo, ma, allo stesso tempo, mi tengo i miei calciatori e faremo in modo di metterla in difficoltà. Siamo in una fase di crescita tecnico-tattica e i ragazzi hanno assimilato bene le varie indicazioni. Per quanto riguarda Scalzone, il giocatore è a corto di condizione, ma supera questa situazione con la forza mentale"

Poi il discorso è scivolato sulla Festa della Madonna della Neve, con la processione del 22. "Martedì saremo presenti e la seguiremo con passione e devozione".

Indisponibilità momentanea di alcuni calciatori. "Giacobbe, Diakitè, Orlando e Luciani spero di recuperarli tutti nel giro di due settimane. Per quanto riguarda il Savoia - conlude Parlato - sicuramente in questo momento guardo avanti con molta fiducia: il Savoia è in fase di crescita. Non siamo ancora grandi, complici infortuni, squalifiche e vestiti tattici ma possiamo diventarlo se tutte le parti in causa contribuiranno”.