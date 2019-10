A cura della Redazione

Pronto riscatto della formazione under 16 del Centro Basket Torre Annunziata che in una partita intensa supera di stretta misura lo Stabia.

Sabato sera nel palazzetto dello sport di Boscoreale c'è stato l'esordio casalingo dei " Verdoni " under 16 che dovevano reagire alla sconfitta della settimana precedente. Una vera e propria partita giovanile intensa e vibrante, caratterizzata però da tanti errori da una parte e dall'altra. Alla fine il punteggio sorride ai padroni di casa che si lanciano all'inseguimento del duo di testa Folgore Nocera - Hippo Salerno finora imbattute. Prossimo impegno martedì 5 novembre contro Scafati.

Continua la preparazione delle formazioni under 14 ed under 13 targate Pallacanestro Boscoreale in vista dell'inizio del campionato che avverrà per i nati nel 2006 martedì 5 novembre in quel di Sorrento, mentre per i 2007 mercoledì 13 novembre contro Pegaso Portici. Dopo la vittoria di misura contro Saviano l'under 18 scenderà di nuovo in campo domani sera in quel di Sorrento, squadra ostica e difficile da superare tra le mura amiche. Sabato due novembre impegno importante per gli aquilotti impegnati nel concentramento che si terrà a Portici. I giovanissimi atleti, accompagnati dall'istruttore Giovanni Coppola,se la vedranno con Rosso Maniero Napoli, Centro Ester Barra e San Giorgio a Cremano con la consapevolezza di ben figurare. Menzione particolare merita Francesco Pio Amodio (2005) quest'anno in prestito alla Pallacanestro Angri, che è risultato determinante nel finale di partita vinta contro Portici nel campionato under 15 gold.