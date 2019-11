A cura della Redazione

Il Napoli ha presentato ricorso d'urgenza contro la squalifica di Carlo Ancelotti, espulso nel corso di Napoli-Atalanta di mercoledì. Il tecnico azzurro era stato espulso dall'arbitro Giacomelli per le proteste per il rigore non fischiato su Llorente.

Intanto non si fermano le polemiche per quanto accaduto mercoledì in campo tra Napoli ed Atlanta. L’ex arbitro Bergonzi dice la sua: «Se Giacomelli ha ritenuto il braccio largo di Llorente non da fallo, allora doveva fischiare il rigore a favore del Napoli. Il Var non è intervenuto perché non è riuscito a trovare il bandolo della matassa.

Dopo le dure dichiarazioni del presidente De Laurentiis nei confronti dei vertici della classe arbitrale, anche il mondo politico prende posizione.

Gianni Pittella, senatore del Pd, annuncia che col collega «Quagliariello e altri stiamo presentando questa interrogazione al Senato». Il testo è riportato sulla pagina di faceook e indirizzato al ministro dello Sport Spadafora. «Premesso che tra i compiti del ministero rientra l’attività istituzionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà come componente qualificante di ogni iniziativa sportiva» e ritenendo che l’arbitro Giacomelli abbia «negato in maniera plateale un rigore alla squadra di casa» e che «in maniera provocatoria si è finanche rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var», Pittella e gli altri senatori chiedono «quali iniziative voglia intraprendere per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l’imparzialità del campionato di Serie A».

E domenica domani, sabato 2 novembre, c’è Roma - Napoli all’Olimpico…