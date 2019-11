A cura della Redazione

Nel post partita di Savoia-Biancavilla, conclusasi 0-0, il presidente del club torrese Mazzamauro replica ai tifosi che hanno contestato durante il match.

“Abbiamo iniziato insieme questo campionato e lo finiremo insieme - ha detto -. Noi non partecipiamo per perdere, ma per vincere. Sono tre partite in cui non subiamo tiri in porta, l’attacco che abbiamo noi non ce l’ha nessuno ma li abbiamo avuti a disposizione tutti soltanto oggi. Non ritengo giusta la contestazione dei tifosi ad una squadra che gioca, pur non segnando ultimamente. Le circostanze e gli infortuni ci hanno impedito di essere lassù in classifica. Parlato? Il mister non è in discussione. Silenzio stampa? Non capisco questa agitazione generale dell’ambiente, è ingiustificata. Il silenzio è figlio della nostra decisione di proteggere la squadra”.

Sulla stessa falsariga, le parole del ds Mignano: “Noi vogliamo il bene del Savoia. La contestazione dei tifosi nel calcio ci sta, ma le offese e le bestemmie no. La presidenza Annunziata-Mazzamauro ha investito, ma è pronta a farsi da parte laddove ci sia qualcuno disposto a spendere di più”.