Napoli-Genoa sarà il posticipo delle partite del sabato. Una settimana difficile per la squadra di Ancelotti che ha perso in campionato contro la Roma e non è andata oltre il pareggio in Champions League contro il Salisburgo. Dopo il caos successivo alla partita europea, il Napoli è tornato in ritiro nel centro di allenamento di Castel Volturno e ci resterà fino a sabato. Per il Genoa invece dopo la prima vittoria di Thiago Motta al debutto contro il Brescia, sono arrivate due sconfitte contro Juventus e Udinese.

Napoli, ballottaggio Mertens, Milik

Dopo ribellione successiva alla partita di Champions League, il Napoli cerca la vittoria in campionato che manca da tre partite. Al San Paolo arriva il Genoa di Thiago Motta. Qualche dubbio di formazione per Ancelotti. Maksimovic dovrebbe prendere il posto di Manolas, fermato dall’influenza. La novità sulla fascia potrebbe essere Luperto, con la possibilità di una maglia da titolare anche per Hysaj. A centrocampo Allan ha lavorato a parte prima di aggregarsi e svolgere il resto del lavoro con la squadra, quindi c’è la possibilità di vedere Elmas dal primo minuto. In attacco insieme a Lozano, ballottaggio Mertens-Milik.

Napoli (4-4-2): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, Insigne, Lozano, Mertens. All. Ancelotti

Genoa: Criscito in gruppo, Kouamé in Nazionale

Tre le assenze pesanti alle quali Thiago Motta dovrà sopperire. In difesa non ci sarà ancora Criscito, i 4 saranno Ghiglione, Romero, Zapata e Ankersen. In mezzo al campo mancherà Sturaro, in mezzo dunque ci sarà sempre Schone, mentre dopo la squalifica ritorna cassata. Altra assenza importante in avanti dove non ci sarà Kouamé partito per aggregarsi alla Costa D’Avorio Under 23, al suo posto Gumus.

Genoa (4-3-3): Radu Ghiglione Romero Zapata Ankersen; Cassata Schone Lerager; Pandev Pinamonti Gumus. All. Thiago Motta