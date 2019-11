A cura della Redazione

Importante vittoria in trasferta per la formazione Under 18 del Centro Basket Torre Annunziata che espugna il campo di Roccarainola.

Inizio morbido di Antonio Balzano e compagni che lasciano canestri facili ai padroni di casa che di fatto nei primi dieci minuti segnano la metà dei loro punti totali. Dal secondo periodo in poi sale la concentrazione nei "Verdoni" e minuto dopo minuto riescono a controllare il match senza grandi affanni. Prossimo impegno lunedì 18 novembre contro il Centro Ester Barra.

Seconda sconfitta di misura per l'under 16 contro l' Hyppo Salerno. Dopo un primo quarto scellerato la formazione capitanata da Agostino Di Maio (21 punti) rialza la testa recuperando lo svantaggio. Finale punto a punto che premia i salernitani che ringraziano e mantengono la seconda posizione in classifica. Sabato in via Panoramica arriva Baronissi per provare a rimettersi in carreggiata per recuperare terreno e poter raggiungere la fase gold.

Riscatto doveva esserci e riscatto c'è stato per la formazione Under 14 targata Pallacanestro Boscoreale che supera agevolmente lo Stabia. I ragazzi di coach Mimmo Castaldi sono apparsi concentrati e determinati sin dalle prime battute, così da portare a casa i primi due punti. Sabato 16 novembre si replica in casa contro Vico Equense per dare continuità ai risultati. Domenica mattina al Palazzetto dello sport della città vesuviana ci sarà un doppio incontro contro Portici per il Centro Avviamento Minibasket. I mini atleti dell'istruttore Giovanni Coppola affronteranno i forti porticesi per capire se la strada intrapresa dall'inizio dell'anno è quella giusta.