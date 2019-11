A cura della Redazione

Il Savoia ha vinto, il Palermo non è andato oltre il pareggio contro la Palmese, ultima in classifica, ed ora i punti di distacco con i rosanero si riducono a -8.

I bianchi, in sole due giornate, hanno recuperato 5 punti alla capolista e ora sono secondi. Ma domenica c'è il derbý al Giraud con il Giugliano, con i tigrotti a solo un punto di distanza da bianchi di Torre Annunziata.

Nel dopo partita Savoia-Nola al Giraud, il mister Parlato si è mostrato molto soddisfatto della squadra. “Siamo stati bravi a gestire le forze ed a recuperare gli infortunati, per questo ringrazio lo staff medico. Volevamo vincere, abbiamo sistemato, strada facendo, le varie situazioni tattiche che si sono presentate nel match. Faccio i complimenti a mister Esposito e gli auguro le migliori fortune. Forse abbiamo fatto una partita meno bella ma più ordinata ed abbiamo colpito nel momento giusto. Nei primi 45 minuti le squadre erano ben messe in campo ed aspettavano il primo errore dell’altra. La gestione della palla da dietro è stata serena. Nel secondo, invece, li abbiamo aspettati più bassi e siamo ripartiti. Il 2-0 ci ha galvanizzati. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare, senza dimenticare che i pericoli sono dietro l’angolo. Cambio Tascone? Per crampi”.