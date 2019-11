A cura della Redazione

Terza giornata di Campionato di serie D domenica 24 novembre ore 15,00: Savoia-Giugliano stadio comunale Giraud di Torre Annunziata

È stata proclamata la "Giornata Biancoscudata", pertanto, gli abbonamenti non saranno validi ed i prezzi dei biglietti (in prevendita da oggi pomeriggio, mercoledì 20 novembre, presso Caffetteria Savoia e Bar Bera) saranno i seguenti: Curva (8 euro ), Distinti (12) euro, Tribuna (15 euro) e settore ospiti (8 euro + d.p., presso la Tabaccheria Zara (Via Verdi, 66 - Giugliano); Under 10 gratis