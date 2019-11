A cura della Redazione

Savoia-FC Giugliano 1928, oggi allo stadio Giraud di Torre Annunziata. Sarà uno spettacolo sia in campo che sugli spalti.

La Società invita i tifosi a recarsi allo Stadio Giraud in anticipo per godersi un ricco pre-partita. Sarà dedicato un pensiero al compianto presidente Sestile, omaggiando la Società gialloblu. Inoltre saranno accolti calorosamente i ragazzi del Liceo Pitagora-Croce e i soci dell’Unitalssi. Potremo assistere, infine, al giro di campo dei piccoli campioni delle scuole calcio Real Brunita e S.C. Savoia Ares.

Tornando al derby, mister Parlato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Savoia-Giugliano? Avrei preferito giocarla, piuttosto che stare in panchina. Dovremo fare una gara molto attenta in entrambi i casi, l’attenzione dovrà essere altissima. Guardo in casa mia: sarà una verifica importante per la squadra, dovremo alzare l’asticella. Il Giugliano ha qualità, gioca e dovremo fare in modo di farci trovare pronti.

DEFEZIONI- Fisicamente stiamo bene, abbiamo svolto la nostra solita settimana lavorativa e sono tutti disponibili, tranne i soliti, il cui recupero è in dirittura di arrivo.

TIFOSI - Che la cornice di pubblico sia importante è un aspetto che dá qualcosa in più a tutti. Mi aspetto una prova di maturità dai miei ragazzi nel confronto con una squadra di alto livello.

SCALZONE - Ha respirato un po’, ma, allo stesso tempo, stiamo facendo in modo di gestirlo a pieno regime. Gestione spogliatoio? Parlo chiaro a tutti: non entro nello spogliatoio, se non per sciogliere qualche nodo. Ci deve essere confronto e rispetto tra i ragazzi, che possono bussare alla mia porta quando ci sono dei problemi. Questo è un gruppo di bravissimi ragazzi ed ottimi professionisti.

CRESCITA Oyewale - Allenamento dopo allenamento sta memorizzando nuove nozioni, svolgendo anche delle esercitazioni situazionali.

RINFORZI IN DIFESA - Quando non si subisce gol è merito di tutti. Per quanto riguarda il mercato preferisco non parlarne e pensare alla partita di domani. Riccio è un professionista e si è sempre fatto trovare pronto».