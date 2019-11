A cura della Redazione

British Open Championship: competizione internazionale aperte a tutte le federazioni mondiali.

Successo degli atleti di Taekwondo della Palestra New Healt Club, presieduta dal maestro Francesco Del Prete.

A Manchester, Inghilterra, Angelo Giacobelli categoria 68 kg Senior, ha conquistato l'oro per KO tecnico contro l'avversario inglese Amritpal Singh.

Stesso risultato per Rocco Raia, categoria 68 kg Junior: anche per lui il gradino più alto del podio ottenuto aggiudicandosi l'incontro per KO tecnico contro l'atleta scozzese Jamie Anderson.

Argento per Davide Iacomino, categoria 59 kg Junior, che ha perso la finale contro l'atleta inglese Harley Harbister.

Ancora una volta la New Health Club si conferma società leader nel panorama del Taekwondo nazionale e internazionale, con il settore tecnico magistralmente guidato dal GM Francesco Cirillo.