A cura della Redazione

La moda del “Black Friday”, in cui in una giornata si ha la possibilità di acquistare a prezzi scontati, da oggi sbarca anche in casa Savoia!

Con la iniziativa "Bianchi Black Friday", dal 28 novembre al 2 dicembre sarà possibile comprare i biglietti per Savoia-Acr Messina, in programma al Giraud di Torre Annunziata domenica 8 dicembre, a soli 5 euro. Lo sconto è valido per tutti i settori dello stadio.

I tagliandi sono disponibili presso la Caffetteria Savoia.